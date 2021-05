Tennisser Van de Zandschulp naar hoofdtoernooi Roland Garros

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich voor de tweede keer in zijn loopbaan gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van een grand slam. Op het gravel van Roland Garros in Parijs versloeg de 25-jarige Veenendaler in de derde en laatste kwalificatieronde de Oekraïner Ilja Martsjenko. Hij had daarvoor niet meer dan 72 minuten nodig: 6-1 6-2.

Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld, maakte eerder dit jaar zijn debuut in het hoofdtoernooi van een grand slam. Op de Australian Open verloor hij in de eerste ronde van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Kort daarvoor had hij bij een klein ATP-toernooi in Melbourne de kwartfinales bereikt.

Tegen Martsjenko, 7 plaatsen lager gerangschikt, leidde hij na twee breaks al snel met 4-0. In de tweede set ging het al net zo vlot met een break in de eerste en de vijfde game.

Van de Zandschulp is de derde Nederlandse deelnemer in het enkelspel op Roland Garros. Kiki Bertens en Arantxa Rus waren bij voorbaat zeker van een plek in het hoofdtoernooi.