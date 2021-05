Veelbesproken Osaka begint op Roland Garros met zege in twee sets

Tennisster Naomi Osaka, die in aanloop naar Roland Garros veel aandacht voor zich opeiste, heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van het grandslamtoernooi. De Japanse nummer 2 van de wereld overtuigde niet, maar stond tegen de Roemeense Patricia Maria Tig geen set af: 6-4 7-6 (4).

Enkele dagen voor de start van het tweede grandslamtoernooi van het jaar maakte de 23-jarige Osaka bekend dat ze na haar partijen de media niet te woord zal staan. “We krijgen vragen die we al al veel vaker hebben gehad of vragen die zorgen voor twijfels in ons hoofd. Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen”, zo schreef de viervoudige grandslamwinnares onder meer. Die boycot leverde Osaka veel kritiek op en ook andere spelers uitten hun twijfel over het standpunt van de Aziatische.

Osaka liet Tig in de eerste set van 5-2 terugkomen tot 5-4, maar won toen zonder een punt tegen de servicegame van de nummer 63 van de wereld. De tweede set verliep zonder breaks en in de tiebreak benutte Osaka haar tweede wedstrijdpunt met een backhandwinner.

Osaka is op Roland Garros nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Vorig jaar was ze niet van de partij in Parijs.

Ondanks haar boycot stond Osaka, weliswaar wat onwennig, wel oud-speler Fabrice Santoro op de baan te woord voor een kort interview. “Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen op deze mooie baan, waarop ik pas twee keer eerder heb gespeeld”, aldus Osaka, die zich op de vlakte hield en niet werd gevraagd naar haar boycot. “Mijn graveltennis is ‘work in progress’. Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe beter ik word.”

Voor de Duitse Angelique Kerber, drievoudig grandslamwinnares, zit Roland Garros er al op. De nummer 26 van de plaatsingslijst, voormalig nummer 1 van de wereld, had weinig in te brengen tegen Anhelina Kalinina, een qualifier uit Oekraïne.