Tennisster Rus opnieuw niet door openingsronde in Parijs

Het is Arantxa Rus opnieuw niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede ronde van Roland Garros. De nummer 2 van Nederland moest met 7-5 7-5 haar meerdere erkennen in de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

In de eerste set liet Rus twee setpunten onbenut en gaf ze een 5-2-voorsprong uit handen. In de tweede set kwam ze juist terug na een 5-2-achterstand. Ze wist echter geen derde set af te dwingen.

Het is de vierde keer op een rij dat de 30-jarige Rus, de nummer 83 van de wereld, niet voorbij de openingsronde komt. Ook in 2013, 2018 en 2020 verloor ze haar eerste wedstrijd. Tussentijds kwam ze niet in actie in het hoofdtoernooi. In 2012 baarde Rus nog opzien op Roland Garros door de vierde ronde te halen.

Bij winst had Rus in de tweede ronde mogelijk aan mogen treden tegen Serena Williams, die het maandagavond nog opneemt tegen Irina-Camelia Begu uit Roemeniƫ.