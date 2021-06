Gewichthefbond hoopt na wereldtitel op olympisch ticket Kuworge

De Nederlandse gewichthefbond hoopt voor het eerst sinds 1968 een deelnemer af te kunnen vaardigen naar de Olympische Spelen. Enzo Kuworge uit Oosterhout pakte maandag in het Oezbeekse Tasjkent de wereldtitel gewichtheffen bij de junioren in de klasse boven de 109 kilogram. De 19-jarige gewichtheffer, een zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder, lijkt hiermee een belangrijke stap te hebben gezet.

“We zijn ontzettend blij met de wereldtitel voor Kuworge. Het is een fantastisch resultaat. Maar zijn uitzending naar de Spelen is een uiterst complexe zaak. Ik kan daar nog geen uitspraak over doen. We hebben met de internationale eis van het IOC en de nationale eis te maken. Binnenkort hebben we een vergadering met het NOC*NSF en zullen dan een advies uitbrengen. Het NOC*NSF heeft het laatste woord”, aldus voorzitter Remco Eenink.

Piet van der Kruk was in 1968 in Mexico de laatste Nederlandse gewichtheffer op de Olympische Spelen. Hij overleed vorig jaar juni.