Titelverdediger Nadal in 3 sets langs jonge Australiër Popyrin

De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft zich in de eerste ronde van de Open Franse titelstrijd niet laten verrassen. De 34-jarige titelhouder rekende in drie sets af met de 13 jaar jongere Australiër Alexei Popyrin. Nadal moest nog wel in de derde set al zijn kwaliteiten aanspreken om de nummer 63 van de wereld van zich af te schudden: 6-3 6-2 7-6 (3). De partij duurde bijna 2,5 uur.

Beide spelers kwamen elkaar eerder dit jaar op het graveltoernooi van Madrid ook al tegen. Nadal won dat duel in de achtste finales simpel met twee keer 6-3.

Nadal won zijn favoriete grandslamtoernooi in Parijs dertien keer. De als derde geplaatste Spanjaard speelt in de tweede ronde tegen zijn Franse leeftijdsgenoot Richard Gasquet, de nummer 53 van de wereld.