Atleet Kupers twijfelt over voortzetten loopbaan

Atleet Thijmen Kupers komt dit jaar niet meer in wedstrijden uit. De specialist op de 800 meter kampt met aanhoudend blessureleed en gaat zich beraden over zijn toekomst. Dat meldt Kupers (29) op Instagram.

“Ik heb het steeds geprobeerd, maar mijn blessure weerhoudt me ervan klaar te zijn voor wat het beste seizoen ooit had moeten worden”, schrijft Kupers, die al jaren last heeft van gevoelige achillespezen. In maart nam hij nog wel deel aan de EK indoor, een toernooi waarop hij in 2015 met brons op de 800 meter zijn grootste succes behaalde. Kupers strandde roemloos in de series.

“Ik zal dit jaar niet meer in wedstrijden uitkomen. Ik neem een pauze om na te denken. Ik houd van de sport, maar het eist zijn tol als alles wat je erin stopt niet in de buurt komt van wat je ervoor terugkrijgt”, aldus Kupers.