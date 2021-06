Inzaghi aangesteld als nieuwe coach voetbalclub Inter

Simone Inzaghi is aangesteld als de nieuwe coach van voetbalclub Inter. Dat heeft de kampioen van Italië laten weten. Inzaghi volgt Antonio Conte op, die na een succesvol seizoen niet meer dezelfde visie had als de directie en besloot te vertrekken.

De benoeming van Inzaghi hing in de lucht, sinds hij bekend had gemaakt te vertrekken bij Lazio. Hij was 22 jaar in dienst geweest bij de club uit de hoofdstad, als speler en als trainer. Inzaghi heeft in Milaan een contract voor twee seizoen getekend.