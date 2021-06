Titelverdediger LA Lakers uitgeschakeld in play-offs NBA

De basketballers van Los Angeles Lakers zijn als titelverdediger gestrand in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. LeBron James en zijn ploeggenoten verloren het zesde duel met Phoenix Suns met 113-100, waardoor de best-of-sevenserie werd beslist: 4-2.

De Lakers stonden na drie duels op een voorsprong van 2-1, maar daarna liet de zeventienvoudig kampioen van de NBA het afweten. De tweede thuisnederlaag op rij in het Staples Center betekende het einde van het seizoen voor de ploeg uit LA. Bij de Suns blonk Devin Booker uit met 47 punten. Hij pakte ook nog eens 11 rebounds.

Anthony Davis startte ondanks liesklachten aan het zesde duel met de Suns, maar de 28-jarige Amerikaan ging al na iets meer dan 5 minuten spelen weer naar de kant. Zonder Davis moest het bij de Lakers vooral komen van James. De 36-jarige superster maakte 29 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg werd uitgeschakeld. De kampioen van 2020 presteerde in de reguliere competitie al wisselvallig en eindigde in het westen op de zevende plaats, de Suns op de tweede.

James bleef in zijn lange carrière nog nooit steken in de eerste ronde van de play-offs. In 2018-2019, zijn eerste seizoen in dienst van de Lakers, wist hij zich met zijn ploeg niet te kwalificeren voor de play-offs. James werd vier keer kampioen in de NBA: in 2012 en 2013 met Miami Heat, in 2016 met Cleveland Cavaliers en vorig jaar met de Lakers.

Phoenix Suns gaat het in de tweede ronde opnemen tegen Denver Nuggets, dat Portland Trail Blazers met 4-2 uitschakelde. Mede dankzij 36 punten van de Serviër Nikola Jokic wonnen de Nuggets in Portland het zesde duel met 126-115, waardoor de serie beslist werd.