Bandenleverancier denkt dat crash Verstappen aan puin op weg lag

Volgens bandenleverancier Pirelli lag de crash van Max Verstappen in de Grote Prijs van Azerbeidzjan zondag in Bakoe aan puin dat op de weg lag. De Nederlander kreeg enkele ronden voor het einde en in leidende positie een klapband. Lance Stroll viel op een vergelijkbare wijze uit.

“Vermoedelijk lag het aan externe factoren, niet aan de band”, zei Mario Isola, topman van de leverancier. “Op enkele plaatsen in het circuit lag puin op de weg. Wij denken dat de banden daardoor beschadigd zijn geraakt.” Volgens Isola had onderzoek na afloop van de race uitgewezen dat ook een band van de auto van wereldkampioen Lewis Hamilton fors beschadigd was geraakt.

Isola beloofde dat er meer onderzoek volgt. “We willen heel zeker weten dat er niet iets anders aan de hand is.”