Dressuurruiter Gal opnieuw Nederlands kampioen

Dressuurruiter Edward Gal heeft zijn Nederlandse titel geprolongeerd. De voormalig wereldkampioen uit Oosterbeek won zondag in Ermelo met de negenjarige hengst Glock’s Total U.S. ook het tweede onderdeel van het kampioenschap, de kür (85,62). Zaterdag was hij al de beste in de Grand Prix.

Hans Peter Minderhoud werd met Glocks’s Dream Boy tweede. Debutante Dinja van Liere eindigde met Hermes op de derde plaats, voor Marlies van Baalen met Go Legend. Bondscoach Alex van Silfhout selecteert binnenkort vier combinaties voor de Olympische Spelen.

Gal kan deelname aan de Olympische Spelen nog nauwelijks ontlopen. Hij nam twee keer eerder deel aan het evenement en in Londen 2012 leverde dat hem een bronzen medaille in de landenwedstrijd op. Zijn grootste successen dateren van het wereldkampioenschap van 2010, waarop hij met de legendarische hengst Totilas drie gouden medailles won.

Verder werd Gal twaalf keer nationaal kampioen en behaalde hij de titel voor de vijfde keer op rij. Sinds 2012 werd de reeks van Gal alleen in 2016 onderbroken door Diederik van Silfhout, zoon van de huidige bondscoach.

Met Glock’s Toto jr. werd Gal vorig jaar kampioen en stond hij nu na het eerste onderdeel tweede. In de finale mocht hij echter maar met één paard starten. Beide paarden zijn zonen van Totilas. “Ik vind het nog moeilijk te zeggen welk paard mijn voorkeur heeft voor Tokio”, zei Gal. “Ik heb met deze twee paarden nog weinig wedstrijdervaring. In Rotterdam zal ik een keuze moeten maken. Toto jr is meer een krachtpatser en Total U.S. is meer een elegante beweger. Ze geven allebei een heel goed gevoel.”

Ermelo gold als eerste zogenoemd meetmoment. Het tweede is tijdens het CHIO van Rotterdam, volgende maand. Van Silfhout was opgetogen over de prestaties. “Ik ben wel weer gelukkig als ik zie wat voor jong materiaal we hebben. Elke wedstrijd zie ik de jonge paarden progressie maken. We hebben potentie en mogelijkheden om tot iets goeds te komen.”

De bondscoach maakt deze week het team bekend dat tijdens het CHIO Rotterdam deel zal nemen aan de landenwedstrijd. Op maandag 5 juli geeft Van Silfhout de namen vrij van de ruiters en de paarden die naar Tokio gaan.