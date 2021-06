Judoka Tsjakadoea snel uitgeschakeld op WK

Voor judoka Tornike Tsjakadoea zijn de WK in Boedapest al na één optreden klaar. De 24-jarige Fries was vrijgeloot voor de eerste ronde in de klasse tot 60 kilogram, maar slaagde er daarna niet in de Ecuadoraan Lenin Preciado te verslaan.

In drie eerdere ontmoetingen was de Nederlandse judoka met Georgische roots nog te sterk geweest voor Preciado. Ditmaal won de Ecuadoraan met twee waza-ari’s.

Tsjakadoea, die over een paar weken meedoet aan de Olympische Spelen van Tokio, won eerder dit jaar brons op de sterk bezette World Masters in Doha. Op EK’s en WK’s pakte de lichtgewicht als senior nog geen medaille. Hij was de enige Nederlander die op de openingsdag van het mondiale toernooi in de Hongaarse hoofdstad in actie kwam.

Maandag is het de beurt aan Naomi van Krevel in de klasse -52 kg. In totaal nemen er vijftien Nederlandse judoka’s deel aan de WK.