Rolstoeltennisster De Groot pakt in Parijs tiende grandslamtitel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft op Roland Garros haar tiende grandslamtitel veroverd. De 24-jarige Woerdense was in de finale op baan 13 te sterk voor Yui Kamiji uit Japan: 6-4 6-3. Met De Groot en Kamiji stonden de nummers 1 en 2 van de wereld tegenover elkaar.

De Groot had in de halve finales afgerekend met landgenote Aniek van Koot, tevens haar dubbelpartner (6-1 6-1). De mondiale nummer 1 in het rolstoeltennis was in 2019 ook al de beste op Roland Garros. Vorig jaar bleef ze steken in de halve finales. De Nederlandse won zowel de Australian Open als de US Open drie keer. Ze pakte twee keer de titel op Wimbledon. Esther Vergeer is de meest succesvolle rolstoeltennisster aller tijden met 21 grandslamtitels in het enkelspel.

De Groot kan met Van Koot in Parijs ook de titel pakken in het dubbelspel.