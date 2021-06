Turnlegende Uchimura voor vierde keer naar Spelen

Drievoudig olympisch kampioen turnen Kohei Uchimura uit Japan heeft zich met enige moeite geplaatst voor de Spelen van Tokio. De allroundkampioen van de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 komt uit op het onderdeel rekstok.

Uchimura besloot eerder al vanwege schouderklachten zich niet meer te richten op de meerkamp. Voor een plaats in de selectie vocht hij een harde strijd uit met Hidenobu Yonekura, verdeeld over drie competities. Pas op de slotdag viel de beslissing nipt uit in het voordeel van de 32-jarige turner, die met Japan in Rio ook het goud won in de landenwedstrijd.

Na een slordig optreden verkeerde Uchimura enige tijd in onzekerheid. “Toen ik neerkwam na mijn oefening dacht ik dat ik de Spelen kon vergeten”, zei Uchimura, die beschouwd wordt als de beste turner aller tijden. Hij is onder meer tienvoudig wereldkampioen.

“Toen ik hoorde dat ik naar de Spelen mag, vroeg ik me af of dat wel terecht was. Ik heb ook sorry gezegd tegen Yonekura”, vertelde Uchimura, die zaterdag de finale bereikte met een recordscore van 15,766 punten. In Tokio is hij een van de concurrenten van Epke Zonderland, wiens deelname nog officieel bevestigd moet worden.