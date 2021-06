Zidansek eerste Sloveense bij laatste acht grandslamtoernooi

Tamara Zidansek heeft als eerste Sloveense tennisster de kwartfinales bereikt op een grandslamtoernooi. De 23-jarige Zidansek, nummer 85 van de wereld, was in de vierde ronde van Roland Garros te sterk voor Sorana Cirstea uit Roemenië: 7-6 (4) 6-1.

De Sloveense had in de eerste ronde op het Franse gravel de als zesde geplaatste Bianca Andreescu uit Canada verrast. In de kwartfinales neemt Zidansek het op tegen Paula Badosa uit Spanje. Zij was in drie sets te sterk voor de Tsjechische Markéta Vondrousova, in 2019 finaliste in Parijs: 6-4 3-6 6-2.

Zidansek heeft nog geen titel gepakt op de WTA Tour. Ze haalde dit jaar wel de finale op het graveltoernooi in de Colombiaanse stad Bogotá.

Victoria Azarenka, voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig winnares van de Australian Open, moest het in de vierde ronde afleggen tegen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova: 5-7 6-3 6-2. De 31-jarige tennisster uit Belarus was als vijftiende geplaatst in Parijs. Haar beste prestatie op Roland Garros is het bereiken van de halve finales in 2013. Pavlioetsjenkova gaat het in de kwartfinales mogelijk opnemen tegen Serena Williams, de Amerikaanse die 23 grandslamtitels op haar erelijst heeft staan.