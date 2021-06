Wereldkampioene Hassan sluit 1500 meter op Spelen nog niet uit

Atlete Sifan Hassan heeft deelname aan de 1500 meter op de Olympische Spelen in Tokio nog niet helemaal uit haar hoofd gezet. Dat zei de 28-jarige atlete na haar wereldrecord op de 10.000 meter zondag op de FBK Games in Hengelo.

Hassan is de regerend wereldkampioene op de 10.000 meter én de 1500 meter. Die combinatie is in Tokio wel mogelijk, maar in het programma veel minder gunstig dan de combinatie van 5000 en 10.000 meter. “Ik heb nog een kleine twee maanden om op snelheid te trainen. Ik doe sowieso niet alleen de 10.000 meter op de Spelen. Waarschijnlijk loop ik de 5000 erbij, maar ik ben er nog niet helemaal uit.”

Hassan loopt donderdag haar eerste 1500 meter van dit seizoen bij de Diamond League in Florence. Haar persoonlijk record is 3.51,95. In die tijd veroverde ze in oktober 2019 de wereldtitel in Doha.

Ze mag dan beweren dat het haar nog aan snelheid ontbeert, tijdens haar recordrace in Hengelo was daar niet heel veel van te merken. Ze liep de 10.000 meter bijzonder constant in kilometers van 2.55 minuten. De laatste ging in 2.45. “Ik had het heel zwaar, maar toen ik de laatste twee ronden inging, zei ik tegen mezelf: kom op, je bent een 1500-meterloopster. Je kunt dit.”

Hassan scherpte het wereldrecord met 11 seconden aan. Haar indrukwekkende solo leidde tot een tijd van 29.06,82. Ze heeft nu vier wereldrecords in bezit: ook die van de Engelse mijl (4.12,33), de 5 kilometer op de weg (14.44) en de uurloop (18,930 kilometer).