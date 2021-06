‘Japan neigt naar toelaten eigen inwoners bij Spelen’

Japan neigt ernaar de eigen bevolking wel toestemming te geven om wedstrijden te bezoeken tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Japanse media meldde geen concrete aantallen of maximale bezettingspercentages voor stadions.

De regering en het organisatiecomité wilden het bericht niet bevestigen. Een definitief besluit over het toelaten van Japanse toeschouwers moet deze maand worden genomen. Buitenlandse toeschouwers zijn niet welkom. Dat besluit is al eerder genomen.

De regering van Japan was vorige maand nog heel terughoudend over publiek bij de Spelen, maar toen waren de coronacijfers minder gunstig dan nu. In het land is het vaccinatieprogramma op gang gekomen en daalt ook het aantal besmettingen.

Om de zorgen over de verspreiding van het virus verder weg te nemen, heeft de organisatie bepaald dat alle journalisten die naar Japan komen om verslag te doen van de Spelen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Ze mogen gedurende de eerste twee weken alleen in hotels en op sportlocaties komen die vooraf zijn opgegeven.