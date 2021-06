Djokovic – Nadal tweede partij op vrijdagmiddag

Het duel tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal in de halve finales van Roland Garros is vrijdag de tweede middagpartij. Het treffen tussen de twee rivalen begint niet voor 16.30 uur.

Voorafgaand aan Djokovic – Nadal treffen eerst de Griek Stefanos Tsitsipas en de Duitser Alexander Zverev, respectievelijk de nummer 5 en 6 van de plaatsingslijst, elkaar. Zij beginnen om 14.50 uur op het Court Philippe-Chatrier.

Djokovic en Nadal treffen elkaar al voor de 58e keer. Djokovic wist Nadal 29 keer te verslaan, de Spaanse titelhouder won 28 keer.

Roland Garros introduceerde tijdens deze editie de avondsessie, die in de eerste week om 21.00 uur begon. In verband met de avondklok in Parijs begon die partij op de eerste dagen zonder publiek, later in het toernooi was de avondklok later van kracht en moest het publiek de tribunes tijdens de wedstrijd verlaten.