EK voetbal geopend met muzikaal spektakel

Het Europees kampioenschap voetbal is vrijdagavond kort voor het openingsduel tussen Italië en Turkije in het Stadio Olimpico van Rome officieel geopend met een muzikaal spektakel. De hoofdrol was weggelegd voor de Italiaanse tenor Andrea Bocelli, die live optrad voor de 16.000 toeschouwers.

Daarna werd het officiële EK-lied We Are The People gespeeld, gemaakt door de Nederlandse dj Martin Garrix samen met Bono en The Edge van de Ierse band U2.

De legendarische Italiaanse voetballers Alessandro Nesta en Francesco Totti waren eveneens prominent aanwezig. De twee wereldkampioenen van 2006, na een finale tegen Frankrijk, verwelkomden de fans, onder wie zo’n 3000 uit Turkije. Ze keerden daarmee terug naar het stadion waar ze vaak beladen derby’s uitvochten. Nesta speelde tussen 1993 en 2002 bij Lazio, Totti bleef zijn hele loopbaan trouw aan Roma, waar hij maar liefst 25 seizoenen speelde.

De ceremonie, getiteld ‘Triumph of the Euro’, bestond verder uit een optreden van een orkest met agenten van de nationale politie. Daarbij werden ook 24 heliumballonnen opgelaten, die symbool staan voor de deelnemende landen. Vervolgens zong Bocceli de serenade ‘Nessum Dorma’, afkomstig uit Puccini’s opera Turandot. Het lied van Garrix vormde het slot, waarna Italië en Turkije konden aftrappen.

Het toernooi, verspreid over elf speelsteden in elf landen, eindigt op 11 juli op Wembley in Londen. Het EK kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis en werd daarom verplaatst naar de zomer van 2021. Het toernooi met 24 landen vindt verspreid over Europa plaats.