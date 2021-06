Goud voor olympische zeilteams in Medemblik

De twee olympische zeilteams van Nederland in de 49er-klasse hebben in eigen land aan de verwachtingen voldaan. Zowel Annemiek Bekkering en Annette Duetz als Bart Lambriex en Pim van Vugt sloten de Allianz Regatta in Medemblik met de eindzege af. Bekkering en Duetz deden dat in stijl. Zij zegevierden in de afsluitende medalrace met tien boten en dubbele punten.

Bekkering en Duetz begonnen als klassementsleiders aan de finale en lieten zich niet verrassen door de concurrentie. De tweevoudige wereldkampioenen boekten in de medalrace hun zevende overwinning in twaalf races.

“Dit was een belangrijk toernooi in onze voorbereiding op de Spelen”, liet Bekkering voldaan weten. “Het waren goede omstandigheden voor ons om mee om te gaan. Er stond weinig wind of nogal variabele wind. Daar hebben we in de afgelopen winter weinig op kunnen trainen. Dus dat was top om hier te hebben. Ook in de medalrace was de wind weer super labiel. Dus we moesten heel scherp racen, goed samenwerken en goed communiceren en dat hebben we gedaan.”

Lambriex en Van Vugt hadden voldoende aan de derde plaats in de medalrace om de eindzege te behalen. De Duitse leiders Jakob Meggendorfer en Andreas Spranger moesten genoegen nemen met de vierde plaats in de finale. Beide teams eindigden daardoor op hetzelfde puntenaantal. Dankzij de betere klassering in de medalrace was de eerste plaats in het eindklassement voor het Nederlandse duo.