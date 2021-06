KNLTB meldt zes tennissers aan voor Zomerspelen

De Nederlandse tennisbond KNLTB heeft zes spelers ingeschreven voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Het gaat om Kiki Bertens, Demi Schuurs, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer, Robin Haase en Matwé Middelkoop. Zij hebben voldaan aan de eisen van het IOC en sportkoepel NOC*NSF en zijn beschikbaar om voor TeamNL te strijden om de olympische medailles.

Bertens doet in Japan mee in het enkelspel en in het dubbelspel met Schuurs. Koolhof en Rojer vormen samen een dubbel, net als Haase en Middelkoop. Deelname aan het gemengd dubbel is nog een mogelijkheid voor twee teams en dat wordt later in Japan vastgesteld. Komende dinsdag is de deadline voor inschrijving. Kort daarna wordt bekend welke teams zich daadwerkelijk hebben gekwalificeerd.

“Deze zes tennissers zijn op dit moment de beste spelers van Nederland die aan de eisen van het IOC en NOC*NSF-eisen voldoen”, zegt Jacco Eltingh, technisch directeur van de KNLTB. “Kiki voor het enkelspel en alle zes voor het dubbelspel. Met deze spelers hebben we de kwaliteit in huis om mee te doen om de medailles. Het is een eer om voor je land uit te komen en ik weet zeker dat ze de volle 100 procent zullen geven in Tokio.”

Voor de Paralympische Spelen zijn ingeschreven: Diede de Groot, Aniek van Koot, Maikel Scheffers, Tom Egberink, Ruben Spaargaren, Carlos Anker, Niels Vink en Sam Schröder.