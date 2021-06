Verstappen snelste in derde vrije training GP Frankrijk

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft de derde vrije training van de Grote Prijs van Frankrijk afgesloten met de beste tijd. De coureur van Red Bull zette op het Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk met 1.31,300 duidelijk de snelste ronde neer. De Finse Mercedescoureur Valtteri Bottas zette de tweede tijd neer. Ferrari-coureur Carlos Sainz was goed voor de derde tijd.

Verstappen was vrijdag ook al de snelste in de tweede vrije training. Met zijn rondje in de slotfase dook hij ruim onder de tot dan toe snelste tijd van Bottas van 1.32,047. Sainz was met 1.32,195 bijna een seconde langzamer dan Verstappen.

Verstappens ploeggenoot Sergio PĂ©rez zette de vierde tijd neer. Wereldkampioen Lewis Hamilton was vijfde.