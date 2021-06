Wielrenner Maximilian Schachmann is in Stuttgart voor de tweede keer Duits kampioen geworden. Op een uitdagend parcours met enkele beklimmingen over 185 kilometer bleef hij Jonas Koch voor. Georg Zimmermann kwam als derde over de streep.

In 2019 behaalde Schachmann voor de eerste keer de nationale titel. De in Berlijn geboren coureur neemt dit seizoen niet deel aan de Ronde van Frankrijk.