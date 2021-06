Ayton helpt basketballers Phoenix Suns aan zege op Clippers

De basketballers van Phoenix Suns hebben in de play-offs van de finale van de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen van Los Angeles Clippers. Met een score vlak voor het eindsignaal zorgde Deandre Ayton voor de beslissing, 104-103. De totaalstand is nu 2-0 in de best-of-sevenserie.

Cameron Payne kwam tot 29 punten, een persoonlijk record. Ayton droeg 24 punten bij en had ook nog eens 14 rebounds. Devin Booker was goed voor 20 punten, hoewel hij een bloedneus opliep en pas verder kon nadat hij was gehecht.

Voor de Suns was het de negende zege op rij in de play-offs.