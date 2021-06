Ajax laat Eiting vertrekken naar Genk

Ajax heeft overeenstemming bereikt met KRC Genk over de transfer van Carel Eiting. Hij stapt per 1 juli over naar de Belgische club. De 23-jarige verdedigende middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2022 onder contract bij Ajax.

Eiting speelde sinds 2007 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 26 oktober 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd tussen Kozakken Boys en Ajax (1-6). Hij speelde 31 officiële wedstrijden voor Ajax.

Het afgelopen seizoen kwam Eiting op huurbasis uit voor het Engelse Huddersfield Town FC, de club die uitkomt in The Championship.