Tourpeloton officieel vertrokken voor eerste etappe

Na een rondgang door Brest is het peloton zaterdag om 12.30 uur officieel vertrokken voor de eerste etappe van de Tour de France. Op de openingsdag wacht meteen een uitdagende rit door Bretagne met liefst zes geclassificeerde hellingen. Op de laatste, de Côte de la Fosse aux Loups, is de finishstreep getrokken. De slotklim in de gemeente Landerneau heeft een lengte van 3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 procent.

Tourdebutant Mathieu van der Poel en de Fransman Julian Alaphilippe worden het vaakst genoemd als favoriet om de eerste gele trui te mogen ophalen. De finish wordt verwacht kort na 17.00 uur.