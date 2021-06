Rechtenhouder Dorna komt noodlijdende TT financieel tegemoet

Rechtenhouder Dorna heeft de financiële nood van het TT Circuit in Assen enigszins verlicht. Het Spaanse bedrijf dat de MotoGP promoot en organiseert, heeft een lagere vergoeding (fee) gevraagd. “Het was een mooie TT en ik heb genoten van de sfeer, maar met een maximum van 11.500 bezoekers kunnen we onze verliezen niet opvangen”, zei voorzitter Arjan Bos van de TT. “Daarom zijn we heel blij met de tegemoetkoming van Dorna.”

De 90e editie van de TT kon vorig jaar door de coronapandemie niet doorgaan en het circuit leed mede daardoor een verlies van 3 miljoen euro. Ook dit jaar schrijft het circuit rode cijfers, ook al komen de motorsportevenementen geleidelijk weer op gang. “We waren lang bang dat de TT dit jaar ook niet kon doorgaan, maar Dorna wilde Assen heel graag op de kalender, desnoods zonder publiek. Vooral vanwege de historie die de TT heeft in het WK wegrace’’, zegt Bos.

Het Drentse circuit kreeg van de overheid toestemming de TT te laten doorgaan op de traditionele data eind juni, maar wel met een beperkt aantal bezoekers, verplichte coronanatesten en strenge hygiënemaatregelen. “Commercieel is de deur bepaald niet opengezet. Het is niet zo dat we in ons voortbestaan worden bedreigd, maar de financiële reserves zijn aan het verdampen. Het circuit is een kapitaalintensief bedrijf. Om die reden hebben we ook de minister van Economische Zaken om financiële steun gevraagd. Het zou mooi zijn als er 1 miljoen euro kan vrijkomen.’’

Het TT circuit is geen gewoon bedrijf, benadrukte directeur Peter Oosterbaan van het circuit. “We zijn een stichting, hebben geen aandeelhouders en zijn afhankelijk van vrijwilligers. Steun van de overheid voor een van de meeste prestigieuze sportevenementen in Nederland zou buitengewoon wenselijk zijn.’’