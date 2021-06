Merlier sprint naar zege in tumultueuze derde etappe Tour

De Belg Tim Merlier heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een overwegend vlakke rit van Lorient naar Pontivy die zoals verwacht in een massasprint eindigde. Die werd voorafgegaan door enkele valpartijen. Merlier, ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, bleef overeind. De Belg Jasper Philipsen van diezelfde ploeg werd tweede, de Fransman Nacer Bouhanni derde.

De gele trui bleef in handen van Van der Poel, die als zevende de finish passeerde. Onder anderen Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, liep door een val tijdverlies op. Zijn ploeg was eerder in de rit Robert Gesink al kwijtgeraakt na een val. De Sloveen Tadej Pogacar, vorig jaar winnaar van de Tour, werd in de slotfase ook nog opgehouden door een massale val. In volle sprint ging de Australische topsprinter Caleb Ewan 100 meter voor de streep onderuit.

De crashes hadden gevolgen voor het klassement. De Fransman Julian Alaphilippe bleef tweede op 8 seconden van Van der Poel. Daarna volgen nu de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Belg Wout van Aert op 31 seconden. Wilco Kelderman is op 38 seconden vijfde, Pogacar is zesde. Roglic verloor meer dan een minuut en zijn plaats in de top van het klassement. Dinsdag volgt opnieuw een rit die geschikt lijkt voor de sprinters. Tussen Redon en Fougères komen de renners geen enkele helling van betekenis tegen.

Bij de vijf renners die vrijwel vanuit de start op avontuur gingen zat, welhaast vanzelfsprekend, Ide Schelling. De jonge Nederlandse Tourdebutant van Bora-hansgrohe, was weer op jacht naar een punt voor het bergklassement en slaagde in die opzet. Meteen daarna liet Schelling zich inlopen door het peloton en bleven er vier renners over voorop, onder wie de Belg Jelle Wallays.

Duidelijk was al lang dat de sprintersploegen in actie zouden komen. Het rekenende peloton liet de vier vluchters – naast Wallays ook de Zwitser Michael Schär en de Fransen Maxime Chevalier and Cyril Barthe – nog even spartelen. Pas zo’n 6 kilometer voor de finish was hun vlucht voorbij, kort nadat Roglic in het peloton onderuit was gegaan. Het was niet de laatste valpartij in een tumultueuze finale met veel verliezers en één winnaar: de 28-jarige Merlier.