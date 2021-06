Tennisster Pattinama-Kerkhove: mooiste zege uit mijn loopbaan

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove behaalde op Wimbledon in de eerste ronde niet alleen een verrassende zege tegen de ervaren Russin Svetlana Koeznetsova. Het was ook een overwinning op zichzelf. Voor de eerste keer in haar carrière bereikte de 29-jarige Nederlandse de tweede ronde op een grandslamtoernooi. “Ja, ik denk wel dat dit mijn mooiste overwinning tot dusver is in mijn loopbaan”, sprak de nummer 174 van de wereld voldaan.

Pattinama-Kerkhove, die in Londen via de kwalificaties het hoofdschema bereikte, versloeg de 36-jarige Koeznetsova na iets langer dan een uur in twee sets: 6-3 6-3. “Ik heb de hele wedstrijd gedaan wat ik moest doen, maar tegen het einde van de partij had ik wel wat zenuwen. Op de belangrijke momenten ben ik echter naar haar forehand gegaan en dat was bepalend voor de goede afloop.”

Koeznetsova, de huidige nummer 40 van de wereldranglijst, is tweevoudig grandslamwinnares. In de tweede ronde treft Pattinama-Kerkhove in de als elfde geplaatste Garbine Muguruza opnieuw een succesvolle speelster. De Spaanse veroverde in 2017 de titel op Wimbledon en haalde in 2015 de finale. Ze won in 2016 tevens de titel op Roland Garros.

“Ik vind het een eer om tegen haar hier uit te komen”, zei Pattinama-Kerkhove. “Ik hoop dat ik weer mijn eigen spel kan gaan spelen. Ik heb ooit lang geleden in Rosmalen tegen haar gespeeld. Ik verloor toen in twee sets. Ik heb heel veel zin in onze tweede ontmoeting, ik kijk ernaar uit.”