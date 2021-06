Vroege aftocht Serena Williams op Wimbledon door blessure

Serena Williams heeft op haar twintigste Wimbledon een trieste aftocht beleefd. De Amerikaanse tennisster, die het grastoernooi in Londen zeven keer won, gaf op in haar partij in de eerste ronde tegen Aliaksandra Sasnovitsj uit Belarus. Bij een stand van 3-3 in de eerste set kon ze vanwege een blessure niet meer verder spelen.

De 39-jarige Williams stapte het centre court al op met een bandage om haar rechterbeen. Met dat ingepakte been ging het vier games goed. Bij een voorsprong van 3-1 maakte ze een misstap en hinkte ze de baan af voor een blessurebehandeling. Ze keerde terug en vervolgde hoopvol de wedstrijd, maar na een paar slagen had ze door dat het niet meer ging en gaf op. Met tranen in de ogen droop ze af richting catacomben.