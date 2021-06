Wielrenners in Tour de France zien af van protest

De wielrenners in de Tour de France zien af van een protest bij aanvang of tijdens de vierde etappe. De wielrenners en de teams overwogen te staken of actie te voeren, uit boosheid over de gevaarlijke situaties en de daaropvolgende vele valpartijen in de voorgaande dagen.

“De renners willen hun respect voor de sponsoren, de sportieve partijen, de organisatie en de internationale instanties benadrukken. Supporters zijn heel belangrijk voor ze, daarom zullen ze vandaag rijden”, meldt de wielrennersvakbond CPA in een verklaring. “Als tegemoetkoming vragen de wielrenners in de Tour de France om hetzelfde respect – respect voor hun veiligheid.”

In de derde etappe van maandag waren er veel valpartijen, waardoor renners als Robert Gesink en de Australiƫrs Jack Haig en Caleb Ewan moesten opgeven. Ook Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic en Geraint Thomas van Ineos kwamen hard ten val.

“Als gevolg van de valpartijen tijdens de derde etappe van de Tour, hebben de renners overlegd hoe ze hun ongenoegen over de veiligheidsmaatregelen willen uiten en ervoor willen zorgen dat hun zorgen serieus worden genomen. Hun frustratie over de te verwachten, maar ook de te voorkomen gebeurtenissen, is enorm groot”, aldus de CPA.

Daarom vragen ze de internationale wielerunie UCI om overleg met alle betrokkenen op te zetten om de 3 kilometer-regel tijdens de etappes aan te passen. “Dit kan situaties voorkomen zoals in de etappe van maandag.”

Momenteel is de regel dat renners geen tijdverlies oplopen na valpartijen in de laatste 3 kilometer, wat ervoor moet zorgen dat het in de aanloop naar massasprints minder dringen is in het peloton. De ploegen hadden voor de rit van maandag gevraagd deze regel uit te breiden naar 5 kilometer voor de streep, maar de wedstrijdjury ging daar niet mee akkoord.

“Tijdens deze stappen willen de renners hun begrip aan alle partijen tonen en liever een constructieve dialoog starten dan problemen voor het wielrennen en de fans veroorzaken”, aldus de CPA. “Desalniettemin zijn de renners en de CPA vastberaden om veranderingen door te voeren voor de veiligheid van de renners. Deze veranderingen zijn meer dan ooit nodig.”