Wielrenners na korte stop rustig vertrokken in vierde Touretappe

De wielrenners in de Tour de France hebben dan wel afgezien van een groot protest, toch hebben ze hun onvrede over de gevaarlijke situaties van de afgelopen dagen geprobeerd te uiten. Dat deden ze door na de officiële start van de vierde etappe kort te stoppen. Nadat wereldkampioen Julian Alaphilippe weer was opgestapt, kwam ook de rest van het peloton op gang. De renners legden de eerste kilometers rustig en geneutraliseerd af.

“Onze ploeg vindt dat eigenlijk een te simpel statement, maar in het belang van de eenheid hebben we ons aangesloten bij het idee van anderen”, zei Mike Teunissen van Jumbo-Visma kort voor de start.

Volgens Teunissen had Jumbo-Visma liever wat langer rustig doorgereden en ergens halverwege de koers tijdelijk stil willen staan. “Maar het is ook lastig om echt een statement te maken. Nu gaat het misschien niet eens het nieuws halen. Het is ook best lastig om iets van eenheid te creëren, maar in het belang van die eenheid sluiten we ons aan bij hetgeen anderen hebben geopperd.”

De vierde etappe voert van Redon naar Fougères, over 150,4 kilometer, en lijkt vooral geschikt voor de sprinters. In Fougères, de laatste finishplaats dit jaar in Bretagne, kwam de Tour voor het laatst in 2015 aan. Toen won de Brit Mark Cavendish, die er dit jaar opnieuw bij is. De etappe voert over glooiende wegen waar de wind, mits krachtig genoeg, kan leiden tot breuken in het peloton.

Caleb Ewan, een van de topsprinters in de Tour, is er niet meer bij. De Australiër brak bij een val in de sprint van maandag een sleutelbeen. Ook Robert Gesink en de Australiër Jack Haig hebben als gevolg van valpartijen opgegeven. Er zijn nog 177 renners in koers.

Mathieu van der Poel rijdt in de gele leiderstrui. Ide Schelling draagt de bollentrui. De Hagenaar hoeft niet te vrezen voor zijn leidende positie in het bergklassement. Er zijn in deze etappe geen punten te verdienen. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.