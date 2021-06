Debutant Van de Zandschulp naar tweede ronde Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan verzekerd van een plek in de tweede ronde van Wimbledon. De nummer 139 van de wereld, op het laatste moment als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi, was de Fransman Grégoire Barrère in vier sets de baas: 6-2 6-7 (4) 6-1 7-6 (3).

In de vierde set mocht Van de Zandschulp bij een 5-4-voorsprong al voor de set serveren, maar hij verzuimde het af te maken. In de tiebreak maakte hij vanaf 3-3 vier punten op een rij en hij maakte het na 2 uur en 40 minuten af met een ace, zijn veertiende van de wedstrijd.

Van de Zandschulp brak zijn opponent direct in de eerste game van de wedstrijd en liep uit naar 3-0. Na 27 minuten had hij de eerste set al binnen. Na het verlies van de tweede set, die zonder breaks verliep, oogde Van de Zandschulp wat aangeslagen en hij leverde in de beginfase van de derde set meteen zijn servicegame in. De Nederlander brak echter direct terug en won zowaar zes games op een rij. In de vierde set maakte hij het na vroeg in de set al wat kansen onbenut gelaten te hebben net op tijd af.

De 25-jarige Van de Zandschulp verloor vorige week in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi, maar mocht na de afmelding van Dominic Thiem toch voor de derde keer zijn opwachting maken in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Eerder deze maand haalde Van de Zandschulp de tweede ronde op Roland Garros.

Van de Zandschulp had voor zijn deelname aan het kwalificatietoernooi van Wimbledon nog nooit een wedstrijd op gras gewonnen. Zijn tegenstander, een qualifier en de mondiale nummer 131, haalde twee jaar geleden de tweede ronde op Wimbledon maar kwam nooit verder op een grand slam.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 9 van de wereld.