Hamilton maakt zich zorgen om volle tribunes in Formule 1

Lewis Hamilton maakt zich zorgen om de terugkeer van het publiek in de Formule 1. Bij de Grote Prijs van Oostenrijk gelden komend weekeinde geen restricties meer wat betreft de toeschouwers. De tribunes rond de Red Bull Ring in Spielberg zullen dan ook volstromen met in totaal 140.000 racefans.

“Ik ben altijd wat voorzichtiger, ik zou het langzaam opbouwen in plaats van direct weer vol gas te geven”, zei de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1. Afgelopen weekeinde, toen op de Red Bull Ring de Grote Prijs van Stiermarken werd verreden, golden er nog restricties wat betreft de toeschouwerscapaciteit. Er waren 15.000 bezoekers welkom.

Silverstone kondigde onlangs aan dat volgende maand bij de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ (18 juli) de tribunes weer vol mogen zitten. De Britten rekenen tijdens het GP-weekeinde dagelijks op 150.000 bezoekers.

“Ik wil ook niet te negatief zijn”, aldus Hamilton, de belangrijkste rivaal van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. “Ik ben blij dat we weer voor de beste fans ter wereld gaan racen. Maar ik maak me wel zorgen om de situatie.” De Delta-variant van het coronavirus zorgt ervoor dat het aantal besmettingen in Groot-BrittanniĆ« weer snel stijgt.

Hamilton miste vorig jaar de Grote Prijs van Sakhir, omdat hij positief had getest op het coronavirus. De 36-jarige Brit van Mercedes was toen al verzekerd van de wereldtitel. Hij heeft nu in het WK-klassement 18 punten achterstand op Verstappen.