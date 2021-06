Hawks maken gelijk in NBA en zien Bucks Antetokounmpo verliezen

De basketballers van Atlanta Hawks hebben in de finale van de Eastern Conference tegen Milwaukee Bucks de stand op 2-2 gebracht. De Hawks wonnen in de eigen State Farm Arena het vierde duel met 110-88.

Milwaukee Bucks moest het in de slotfase stellen zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo, die in het derde kwart een knieblessure opliep en vervolgens niet meer terugkeerde. “We zullen zien hoe hij zich morgen voelt”, zei Bucks-coach Mike Budenholzer. “We moeten het accepteren en zullen het gaan evalueren. Maar we hebben een geweldig team en een geweldige selectie.” De Griek Antetokounmpo is tweevoudig MVP, oftewel meest waardevolle speler van de NBA.

Aan de zijde van de thuisploeg waren Bogdan Bogdanovic en Lou Williams het meest trefzeker. Bogdanovic kwam tot 20 punten, Williams maakte er één meer.

De vijfde wedstrijd wordt in Milwaukee gespeeld. De winnaar van de best-of-seven-serie neemt het in de NBA Finals op tegen de winnaar van de eindstrijd van de Western Conference. Los Angeles Clippers en Phoenix Suns staan daar tegenover elkaar, de Suns leiden met 3-2.