TeamNL is bijna klaar voor heel bijzondere Spelen in Tokio

Op hoeveel medailles hij rekent tijdens de Olympische Spelen in Tokio wil Pieter van den Hoogenband niet zeggen. “Ik vond het als sporter ook nooit leuk als mensen dat riepen”, zegt de chef de mission van de Nederlandse ploeg. “Maar we staan er volgens mij goed voor ten opzichte van andere landen.”

De drievoudig olympisch zwemkampioen kreeg donderdagavond in de Amsterdamse Studio Plantage van sportkoepel NOC*NSF formeel de Nederlandse ploeg voor de Spelen in Tokio overgedragen. Sporters ontbraken, net als hun vrienden en familie, de overheid en veel sponsoren. Uiteraard vanwege strenge coronaregels.

Nederland neemt met de grootste ploeg ooit deel aan de Olympische Spelen van Tokio. Tot nu toe bestaat het TeamNL uit 292 sporters inclusief reserves, maar er vinden nog voordrachten en kwalificaties plaats. De Nederlandse ploeg voor de vorige Spelen in Rio de Janeiro telde 242 sporters. Dat was destijds een record.

De Nederlandse ploeg voor Tokio bestaat, net als in Rio, uit meer vrouwen dan mannen. TeamNL heeft zich gekwalificeerd voor 34 van de 50 olympische disciplines die op het programma staan in de hoofdstad van Japan . β€˜β€™De grootste ploeg is nooit een doel op zich. Maar het zegt wel iets over de breedte van de Nederlandse topsport”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF. “En het laat zien hoe TeamNL zich blijft ontwikkelen. We werken constant aan het verbreden van onze basis. We willen in meer sporten naar de wereldtop. De omvang van dit team is daar een afspiegeling van.’’

Nederland won op de vorige Spelen in Rio 19 medailles. Springruiter Jeroen Dubbeldam droeg toen de Nederlandse vlag. Die eer krijgen op 23 juli nu Churandy Martina, de meest optimistische Nederlandse atleet die aan zijn vijfde en laatste Spelen begint, en de debuterende skateboardster Keet Oldenbeuving. “Het zal een andere ceremonie worden dan anders en ik hoop dat er nog wat sporters achter me aanlopen”, lachte Martina. “Maar ik weet zeker dat het leuk gaat worden. Ik ga de vlag hoog houden. Ik ben super trots, weet je.”

“Veel sporters hebben al laten weten dat ze graag meelopen op de openingsceremonie”, zei Van den Hoogenband. “Maar er zullen altijd atleten zijn die een dag later al in actie moeten komen of misschien later arriveren. Het worden sowieso bijzondere Spelen.”

De Nederlandse atleten worden tijdens de Spelen iedere dag getest en mogen het olympisch dorp alleen uit als ze in actie moeten komen. “We zitten in paviljoen 7 van het olympisch dorp”, zegt Van den Hoogenband. “Mooi aan het water. Onze gemeenschappelijke ruimte zal nog belangrijker worden. Daar kunnen sporters nu ervaringen met elkaar delen. Alle sporters zijn daar welkom, gevaccineerd of niet. Maar 99,4 procent van onze ploeg is al gevaccineerd.”