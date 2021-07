Van der Poel rekent op aanvallen op zijn gele trui

In de aanloop naar een weekeinde vol Alpencols wacht het Tourpeloton vrijdag in de slotfase van de zevende etappe al een aantal beklimmingen. “Het wordt een zwaar gevecht om het geel te behouden”, keek leider Mathieu van der Poel donderdag vooruit. “Al hangt veel af van het verloop van de rit en of de klimmers zich al willen laten zien.”

Van der Poel behield woensdag na de tijdrit de gele trui, hetgeen eigenlijk niet verwacht was. De Sloveen Tadej Pogacar is hem in het klassement tot op 8 seconden genaderd, maar verder zijn er nog maar twee renners (Van Aert en Alaphilippe) die binnen de minuut staan van de Nederlander van Alpecin-Fenix. “Er zullen ongetwijfeld jongens in de aanval gaan. We gaan het zien. Het was in ieder geval weer een mooie dag in de gele trui. Best wel zwaar, zeker in het begin toen veel renners probeerden weg te rijden. Daarna werd het gelukkig wat rustiger.”

Van der Poel droeg in volle finale zijn steentje bij voor de ploeg die met de Belg Jasper Philipsen de nummer 2 had achter ritwinnaar Mark Cavendish. “Ik heb gedaan wat ik kon voor Jasper en Tim (Merlier), al was ik ze even kwijt en moest ik wachten tot ze weer in mijn wiel zaten. Ik denk dat we de sprint goed hebben aangepakt, maar Cavendish is op dit moment gewoon de snelste.”