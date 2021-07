Hamilton en Bottas iets sneller dan Verstappen in tweede training

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk de derde tijd neergezet in zijn Red Bull. De Nederlander, die leidt in het kampioenschap van de Formule 1, zag de twee coureurs van concurrent Mercedes iets sneller rijden op de Red Bull Ring.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton klokte de beste tijd: 1.04,523. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas was slechts 0,189 seconde langzamer. Verstappen gaf 0,217 seconde toe op Hamilton. De Canadees Lance Stroll reed in zijn Aston Martin de vierde tijd. Hij was 0,616 seconde minder snel dan Hamilton.

Hamilton, Bottas en Verstappen reden hun tijden op dezelfde banden in gelijke omstandigheden. Het kan een voorbode zijn voor een spannende race op zondag. Afgelopen zondag won Verstappen op hetzelfde circuit met overmacht de Grote Prijs van Stiermarken. Hij verstevigde met zijn vierde zege van het seizoen zijn leidende positie in het wereldkampioenschap.

In de eerste vrije training was Verstappen nog wel de snelste.