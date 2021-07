Van Aert vecht aloud duel met Van der Poel uit in langste Tourrit

Mathieu van der Poel en Wout van Aert vochten in de zevende etappe van de Tour de France een spannende strijd uit om de gele trui. De Belg van Jumbo-Visma kreeg zijn Nederlandse rivaal van Alpecin-Fenix echter niet gelost, waarop ze gezamenlijk het gat naar de Deense concurrent Kasper Asgreen dichtreden.

Van Aert gaf toe dat hij vooraf al het plan had om in de langste rit van de Tour in de aanval te gaan, ook al had hij gezegd dat hij niet meer aan de gele trui dacht. “Je moet voor de rit niet alles vertellen, natuurlijk”, zei hij. “Het plan was om in de aanval te gaan, zowel voor de ritwinst als voor het klassement.”

De Belg sprak zijn respect uit voor zijn tegenstander met wie hij ook in het veldrijden al zo veel duels heeft uitgevochten. “Mathieu verdient veel respect, omdat hij niet verdedigend rijdt, maar wil koersen. Hij had net zo goed in de eerste kilometers op mijn wiel kunnen springen en dan de benen stil kunnen houden. Ik denk dat we er een mooie koers van hebben gemaakt.”

De twee kemphanen keken in de finale veel naar elkaar, ook met het oog op de gele trui. Zo lieten ze Mohoric op een klimmetje wegrijden. “Hij rijdt een beetje stom weg voor de bergpunten. Eigenlijk maakte ik me daar niet veel zorgen om, omdat de zwaarste beklimmingen nog moesten komen. Maar hij is toch vooraan gebleven. Ik denk dat hij gewoon heel sterk was. Voor mij was het moeilijk om zowel op ritwinst als op het klassement te focussen.”

Van Aert probeerde het nog met een aanval op Van der Poel op de laatste beklimming. “Maar ik kreeg hem er niet af”, zei hij. “Daarna hebben we besloten om samen te werken om Asgreen niet te veel voorsprong te geven.” Vlak voor de finish sloten de twee weer aan bij het groepje met de Deen.

Met de eerste bergetappe zaterdag krijgt Van Aert nogmaals een kans om Van der Poel uit het geel te rijden. Hij staat altijd nog maar 30 seconden achter. “Ik denk dat we ongeveer even sterk zijn bergop. Ik moet eerst zien hoe ik herstel.” Voor eigen kansen in het eindklassement van de Tour ziet de Belg zich echter niet gaan. “Daar ben ik niet klaar voor.”