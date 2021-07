Wielrensters Trek-Segafredo starten Giro met zege in tijdrit

De wielrensters van Trek-Segafredo hebben de openingstijdrit van de Giro d’Italia Donne, de Ronde van Italië, op hun naam geschreven. De ploeg van de Italiaanse kopvrouw Elisa Longo Borghini met daarin Lucinda Brand en Ellen van Dijk was de beste in de ploegentijdrit over 26,7 kilometer van Fossano naar Cuneo. De eerste roze trui is voor de Amerikaanse Ruth Winder.

Trek-Segafredo kwam tot een tijd van 33.40,82. De wielrensters bleven daarmee SD Worx van onder anderen wereldkampioene Anna van de Breggen 7,88 seconden voor. De derde tijd werd gereden door de wielrensters van Alé BTC Ljubljana. Zij waren ruim 39 seconden langzamer. Jumbo-Visma van Marianne Vos moest 1.15 minuut toegeven en werd zesde.

Van der Breggen won de Ronde van Italië vorig jaar. Het was haar derde eindzege in de Italiaanse rittenkoers. De Giro d’Italia Donne heeft tien etappes en duurt tot en met 11 juli.