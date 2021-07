Van der Breggen grijpt leiding in tweede etappe Giro d’Italia

Anna van der Breggen heeft de leiding gegrepen in de tweede etappe van de Giro d’Italia Donne. De wereldkampioene van SD Worx was in de rit van Boves naar Prato Nervoso de sterkste en kwam solo aan bovenop de Colle del Prel. Van der Breggen had 1.22 minuut voorsprong op ploeggenote Ashleigh Moolman. Demi Vollering, eveneens van SD Worx, kwam op 1.51 minuut als derde binnen.

Van der Breggen, die de Ronde van Italiƫ vorig jaar voor de derde keer won, neemt de leiderstrui over van de Amerikaanse Ruth Winder. De rijdster van Trek-Segafredo droeg de roze trui na de zege in de ploegentijdrit een dag eerder.

De etappe van eindigde met de beklimming van de Colle del Prel, 13 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5 procent. Daarop was de 31-jarige Van der Breggen een klasse apart.

Het is de 60e profzege voor Van der Breggen, die aan het einde van dit seizoen stopt als wielrensters en ploegleider wordt bij haar team. “We hadden een taak vandaag en dat was zo veel mogelijk tijd pakken”, zei de wereldkampioene. “Als je een grotere marge hebt is het makkelijker de race te controleren in de vlakke etappes.”

Hoewel ze met groot verschil won, was de beklimming van de Colle del Prel volgens Van der Breggen heel zwaar. Met ploeggenoten Moolman en Vollering op de tweede en derde plaats was het volgens haar een “geweldige uitslag”.

Annemiek van Vleuten, die in lange beklimmingen vaak als enige renster tegenstand kan bieden aan Van der Breggen ontbreekt in de Giro. Ze focust zich met een trainingskamp volledig op de Olympische Spelen.