Federer: geen idee of ik op Wimbledon terugkeer

Ondanks zijn pijnlijke uitschakeling op Wimbledon wilde Roger Federer zich woensdag niet uitlaten over zijn toekomst. “Ik heb geen idee of ik hier volgend jaar terugkeer of hoe het verder gaat”, zei de Zwitser. “Ik moet mij herpakken. Na Wimbledon gaan we altijd om de tafel zitten en praten over de verdere plannen. Ik heb daar nu wel een paar dagen voor nodig.”

De 39-jarige Federer ging op zijn geliefde Wimbledon in drie sets onderuit tegen de Pool Hubert Hurkacz. De achtvoudig winnaar verliet het grandslamtoernooi met een 6-0 verlies in de derde set. Dat was hem nog nooit eerder overkomen bij het grandslamtoernooi in Londen. Hij kampte dit jaar met blessureleed. Federer deed wel mee aan Roland Garros, maar stopte daar in de vierde ronde om zich op Wimbledon te richten. Het winnen van zijn 21e grandslam was zijn doel, maar dat haalde hij niet.

Hij weet zijn nederlaag aan zijn blessureleed. “We moeten kijken hoe het gaat. Maar ik moet beter in conditie komen en meer wedstrijden spelen.” Hij mist de automatismen. “Het is duidelijk dat ik nog veel dingen mis in mijn spel die 10, 15 en 20 jaar geleden voor mij heel simpel en normaal waren.”

Het is wel zijn wens om terug te keren op Wimbledon. “Maar op mijn leeftijd weet je nooit wat er gebeurt. Ik moet mijn tijd nemen en moet de juiste beslissingen nemen waar ik mij het beste bij voel. Mijn team en ik zijn eigenlijk wel heel blij dat ik de kwartfinales heb gehaald. Het is nu zo gelopen, maar het is ok√© voor mij.”