Aanvallers aan de beurt in veertiende Touretappe naar Quillan

Het peloton nadert de Pyreneeën en aanvallers krijgen in de veertiende heuvelachtige etappe van de Tour de France de kans om voor succes te gaan. De sprintersploegen zullen deze rit niet willen controleren.

De rit gaat van Carcassonne naar Quillan over 183,7 kilometer. Voor de wielrenners die strijden om het bergklassement van de bolletjestrui liggen er kansen. Onderweg moeten de renners over twee beklimmingen van de derde categorie en drie van de tweede categorie. De laatste klim is de Col de Saint-Louis van bijna 5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4 procent en steile stukken van boven de 10 procent. De top ligt op bijna 13 kilometer van de streep en dan gaat het bergaf naar Quillan.

Het is de eerste keer dat het peloton Quillan in de regio Occitanie aandoet. Het stadje met ruim 3000 inwoners is in het wielrennen vooral bekend van een wielercriterium na afloop van de Tour, dat al sinds 1938 wordt gehouden. De Fransman Romain Bardet won hier in de laatste editie in 2019.

De Sloveen Tadej Pogacar start in de gele trui. De Britse sprinter Mark Cavendish heeft de puntentrui na zijn zege in Carcassonne nog steviger om zijn schouders. De Colombiaan Nairo Quintana verdedigt de bollentrui.

De rit begint om 12.40 uur en de eerste renner wordt rond 17.00 uur in Quilllan verwacht.