Barty tegen Pliskova in finale op Wimbledon

De Australische tennisster Ashleigh Barty kan op Wimbledon haar tweede grandslamtitel veroveren. De nummer 1 van de wereld moet dan in de finale wel zien af te rekenen met Karolina Pliskova, de Tsjechische die op het gras in Londen voor het eerst een grandslamtoernooi hoopt te winnen. De 29-jarige Pliskova stond vijf jaar geleden al eens in de finale van de US Open.

Barty schreef in 2019 Roland Garros op haar naam en mag zich sindsdien de nummer 1 van de mondiale ranking noemen. De 25-jarige Australische staat in de onderlinge ontmoetingen met Pliskova, dertiende op de wereldranglijst, met 5-2 voor. Barty won in april de meest recente confrontatie met de Tsjechische op gravel in Stuttgart in drie sets.

Beide finalisten hoefden in Londen pas één set af te staan. Barty had alleen in de eerste ronde tegen de Spaanse Carla Suárez Navarro drie sets nodig om te winnen. Pliskova versloeg Aryna Sabalenka uit Belarus in de halve finales in drie sets.

Vanaf 15.00 uur maken Barty en Pliskova op het Centre Court uit wie Simona Halep opvolgt als winnares van Wimbledon. De Roemeense won twee jaar geleden de laatste editie van het Engelse grandslamtoernooi. Vorig jaar ging Wimbledon niet door vanwege het coronavirus.