Tennisser Haase verliest in eerste ronde Dutch Open

Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Dutch Open. De 34-jarige tennisser verloor op het challengertoernooi in Amersfoort van de Australiër Aleksandar Vukic: 6-4 7-6(1).

Haase, tegenwoordig de nummer 230 van de wereldranglijst verloor de eerste set na een break aan de Australiër die op de 207e plaats op de ATP-ranking staat. In de tweede set kwam Haase nog een break voor, maar die kon hij niet vasthouden. De tiebreak ging overtuigend naar Vukic.

Tennissers Jesper de Jong en Jelle Sels wonnen hun partijen wel. De Jong, versloeg de Fransman Manuel Guinard met 7-6 (5) 4-6 7-6 (5). Sels won van de Amerikaan JC Aragone met 6-1 6-1.