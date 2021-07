Renners in Tour op weg in Pyreneeënrit met aankomst bergop

De Tourkaravaan is op de Franse nationale feestdag aan het begin van de middag vertrokken voor de zeventiende etappe. De renners maken zich na een redelijk eenvoudige aanloop op voor een reeks van drie zware Pyreneeëncols.

Na 113 kilometer begint vanuit Bagnères-de-Luchon de beklimming van de Col de Peyresourde. De daaropvolgende berg, de Col de Val Louron-Azet, is net als de Peyresourde gerangschikt als een beklimming van de eerste categorie. De beklimming van de Col du Portet, naar finishplaats Saint-Lary-Soulan, is 16 kilometer lang met een gemiddeld stijging van 8,7 procent. De Tourorganisatie heeft die berg in de zogenoemde buitencategorie ingedeeld. In het skioord kwam de Tour in 2018 voor het laatst aan. De Colombiaan Nairo Quintana won er de rit.

De Sloveen Tadej Pogacar draagt de gele leiderstrui en Wout Poels is in het bezit van de de bollentrui als leider van het bergklassement.

De renners finishen naar verwachting rond 17.00 uur. De Tour de France duurt nog tot en met zondag.