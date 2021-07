Amerikaanse golfer Morikawa wint Brits Open

De Amerikaan Collin Morikawa heeft op de golfbaan van het Engelse Royal Saint George’s het Brits Open gewonnen. Voor de 24-jarige nummer 4 van de wereld, die in 2020 zijn profdebuut maakte, was het al zijn tweede zege in een majortoernooi, nadat hij vorig jaar al het PGA-kampioenschap won.

Morikawa eindigde met een score van 15 slagen onder het baangemiddelde. De Amerikaan Jordan Spieth, drievoudig majorwinnaar, werd tweede. Hij had 2 slagen meer nodig dan Morikawa.

Morikawa ging met 1 slag achterstand op de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen de laatste ronde in. Hij was zondag beduidend beter op dreef dan Oosthuizen, die drie dagen lang bovenaan stond, maar slechts op een gedeelde derde plaats eindigde met 4 slagen achterstand, samen met de Spanjaard Jon Rahm.

Oosthuizen eindigde voor de derde keer op rij dit jaar op het podium van een major.