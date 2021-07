NOC*NSF: geen positieve tests bij ons in olympisch dorp

Onder de bijna tweehonderd Nederlanders die inmiddels hun intrek hebben genomen in het olympisch dorp in Tokio bevinden zich geen positief geteste personen. Dat verzekerde een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. Hij reageerde desgevraagd op het nieuws dat drie mensen in het olympisch dorp uit hetzelfde land en van dezelfde sportdiscipline positief zijn bevonden op het coronavirus. Het gaat om twee sporters en een teamlid.

“Ze zijn niet van ons”, laat de woordvoerder weten. “Ik zag de berichten ook voorbijkomen, maar dat is het enige dat ik kan zeggen. Het is natuurlijk allemaal volledig anoniem.”