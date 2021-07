Pogacar wint Tour de France, Van Aert pakt in Parijs derde ritzege

Tadej Pogacar heeft zoals verwacht voor de tweede keer op rij de Tour de France gewonnen. Zijn zege kwam in de door Wout van Aert gewonnen slotetappe niet meer in gevaar. De Belg won de sprint op de Champs-Élysées in Parijs en weerhield daarmee Mark Cavendish alleen recordhouder te worden met 35 etappezeges. De Brit evenaarde eerder in deze Ronde van Frankrijk het record van wielerlegende Eddy Merckx.

Cavendish veroverde wel de groene trui van het puntenklassement, het enige klassement dat nog niet was beslist. Pogacar is de winnaar van het algemeen klassement, het bergklassement en het jongerenklassement. De Sloveen heeft in het algemeen klassement 5.20 minuten voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Richard Carapaz van Team Ineos eindigde als derde. Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Drie renners gingen in de aanval op de lokale ronden in Parijs. Stefan Bissegger en Harry Sweeny kregen gezelschap van Patrick Konrad, de winnaar van de zestiende etappe. Nadat het trio was teruggepakt waren er aanvallen van onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe, de Belg Philippe Gilbert en Ide Schelling, die het daarna nogmaals probeerde met Michael Valgren en Brent Van Moer. Ze werden aan het begin van de slotronde teruggepakt.

In de slotronde zelf werd het tempo opgevoerd door de sprintersploegen Deceuninck- Quick-Step, Alpecin-Fenix en Team DSM. Op het laatste rechte stuk lukte het Cavendish in de lange sprint niet meer om over de door Mike Teunissen gelanceerde Van Aert heen te komen. Jasper Philipsen eindigde als tweede en de Brit werd derde.

Voor de Belg is het de derde ritoverwinning in deze Tour. Eerst verraste hij al met de overwinning in de elfde etappe met twee keer de beklimming van de Mont Ventoux. Zaterdag was hij de beste in de tweede tijdrit en een dag later won hij dus de beroemdste massasprint in de Tour.