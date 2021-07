Amerikaanse basketballers lijden eerste verlies op OS sinds 2004

De Amerikaanse basketbalformatie, bestaande uit sterren uit de NBA, heeft voor het eerst sinds 2004 een wedstrijd op de Olympische Spelen verloren. Frankrijk versloeg de favoriet met 83-76. Het was de zesde nederlaag in totaal voor de Amerikanen door de jaren heen op het evenement.

De Fransen, die op het WK van 2019 de Amerikanen in de kwartfinale uitschakelden, hadden in Evan Fournier hun uitblinker. Hij was goed voor 28 punten. “Dit voelt goed, dit is mooi”, sprak de topschutter naderhand.

De voorbereiding van de Amerikanen was allesbehalve soepel verlopen. Omdat de play-offs in eigen land pas laat eindigden gaven meerdere sterspelers de voorkeur aan rust. Sommige ontbraken vanwege een coronabesmetting, een aantal arriveerde pas op het laatste moment in Tokio.

Argentiniƫ won het olympisch toernooi in 2004, sindsdien was het goud voor de Verenigde Staten.