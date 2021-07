De Nederlandse 3×3 basketballers zijn in hun vijfde duel tegen de tweede nederlaag aangelopen. België was na verlenging met 18-17 te sterk. Nederland keek vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan, maar wist in de slotfase nog op 16-16 te komen. In de extra speeltijd was België de ploeg die als eerste de 2 benodigde punten maakte, dankzij een afstandsschot van Thibaut Vervoort.

Oranje kon een groot gedeelte van de wedstrijd niet beschikken over Ross Bekkering die al na enkele minuten een blessure aan zijn hand opliep, waardoor Arvin Slagter, Jessey Voorn en Dimeo van der Horst het zonder wissel moesten stellen. Het spelen met slechts drie man kostte veel kracht en de ploeg koos bewust voor schoten van afstand, die 2 punten opleveren. Voorn was daarin de specialist, hij mikte er vier 2-punters in.

Later maandag speelt Nederland zijn zesde pouleduel tegen Polen. Het is nog onduidelijk of Bekkering dan kan meedoen. Met drie overwinningen in vijf wedstrijden staat de Nederlandse ploeg op de derde plaats, achter het nog ongeslagen Servië en Letland, dat ook drie zeges boekte maar over iets betere doelcijfers beschikt. De nummers 1 en 2 in de poule van acht kwalificeren zich voor de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 gaan naar de kwartfinales.

“De wedstrijd kantelde volledig toen wij de wedstrijd met drie man moesten uitspelen”, zei een zwaar zwetende Slagter. “Met vier man is het al zwaar, laat staan met drie man. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Ross is. Als hij bijvoorbeeld een vinger heeft gebroken, dan zie ik niet hoe hij het toernooi verder kan spelen”.

Volgens Slagter zijn de regels duidelijk. “Tijdens het toernooi mogen we niet meer wisselen. De vier spelers die op de dag voor aanvang zijn aangewezen moeten het toernooi spelen. Valt er iemand weg, dan moeten de overige drie door. Maar laat ik niet te veel gissen nu en hopen dat het meevalt.”